Иностранное добровольческое формирование ВСУ переживает глубокий кризис, вызванный значительными потерями и сокращением притока новых бойцов. Об этом пишет Telegram-канал «Архангел спецназа».

«Украинским формированиям пришлось брать в свои ряды всех, кто изъявлял желание. Это привело к появлению в их рядах низкопрофильных выходцев из Латинской Америки, в частности Колумбии и Бразилии», — отмечает автор канала.

Как сообщается, после массовой вербовки в 2022-2023 годах популярность легиона среди наёмников резко упала из-за негативных отзывов об условиях службы и высоких рисках.

Также Life.ru рассказывал, что с начала СВО на Украину под видом охранников попали 30 тысяч иностранных наёмников. Вербуют их через специализированные фирмы, а за схемой стоят НАТО и частные американские компании.