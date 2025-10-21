Американский наёмник Райан Манумалеуга, сражавшийся в зоне СВО на стороне ВСУ, уехал домой с ранением. О его судьбе пишет портал TrackANaziMerc.

Наёмник ВСУ из Колумбии зарезал своего земляка на АЗС в Тернопольской области

Также Life.ru рассказывал, что с начала СВО на Украину под видом охранников попали 30 тысяч иностранных наёмников. Вербуют их через специализированные фирмы, а за схемой стоят НАТО и частные американские компании.