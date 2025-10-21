Сектор Газа
Американский наёмник сбежал из Украины после полученного ранения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Американский наёмник Райан Манумалеуга, сражавшийся в зоне СВО на стороне ВСУ, уехал домой с ранением. О его судьбе пишет портал TrackANaziMerc.

Неясно, что именно побудило американца прибыть на Украину, и был ли у него боевой опыт до этого. Однако сообщается, что весной 2024 года Манумалеуга присоединился к Интернациональному легиону ВСУ и выбрал позывной — Гусь. В ходе боевых действий американский военнослужащий получил серьёзные ранения от взрыва российского гранатометного снаряда. После ряда хирургических вмешательств он вернулся в Соединённые Штаты.
Также Life.ru рассказывал, что с начала СВО на Украину под видом охранников попали 30 тысяч иностранных наёмников. Вербуют их через специализированные фирмы, а за схемой стоят НАТО и частные американские компании.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

