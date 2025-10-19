В Тернопольской области Украины произошло убийство, в результате которого погиб гражданин Колумбии. Об этом сообщила Национальная полиция региона в своём официальном заявлении.

Инцидент произошёл рано утром 18 октября на автозаправке в посёлке Великие Гаи, где 25-летний колумбиец в ходе бытового конфликта нанёс смертельные ножевые ранения своему 35-летнему соотечественнику.

Прибывшие на место медики пытались реанимировать пострадавшего, но он умер на месте. Подозреваемый был задержан правоохранителями, против него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Отметим, что ранее колумбийские наёмники, воюющие на Украине, жаловались на плохое обращение и просили президента своей страны помочь им вернуться на родину.

Ранее сообщалось, что 30 тысяч иностранных наёмников за три года СВО попали на Украину под видом охранников. Вербовка осуществляется через специализированные фирмы, а за схемой стоят НАТО и частные американские компании.