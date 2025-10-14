Около 30 тысяч иностранных наёмников, участвующих в СВО на стороне ВСУ, в последние три года оформлялись как сотрудники охранных фирм. Польша и Испания играют ключевую роль в процессе переброски солдат на Украину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

За три года СВО 30 тысяч наёмников оформлялись как охранники. Фото © Telegram / Mash







Вербовка осуществляется через специализированные фирмы, а за схемой стоят НАТО и частные американские компании. Процесс подбора «персонала» осуществляется через охранные компании, связанные с бывшими военными или напрямую с криминальными картелями. Существует закрытый реестр бойцов с реальным боевым опытом, который используется для управления финансовыми потоками, проходящими через цепочку посредников.

Схема доставки наёмников на Украину выглядит следующим образом: сначала их оформляют в охранных фирмах с фиктивным контрактом и обещанной зарплатой, затем готовят визы, билеты и «приглашения», после чего отправляют в Европу. Оттуда наёмники перебрасываются в Польшу, а затем на Украину.

Хакеры из PalachPro утверждают, что взломали систему учёта въездов и выездов и получили доступ к визам, анкетам и схемам распределения наёмников между подразделениями ВСУ. Большая часть иностранцев интегрирована в регулярные украинские части, сохраняя организационную структуру на уровне взводов или рот. Существуют также полностью автономные подразделения, такие как Интернациональный легион.

Ранее сообщалось, что в рядах ВСУ по-прежнему наблюдается значительное число иностранных наёмников, при этом особенно много выходцев из Великобритании и Польши. Также отмечается тенденция к увеличению числа бойцов из Южной Америки, преимущественно из Колумбии.