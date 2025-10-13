Британский доброволец Эйден Миннис, воюющий на стороне России, сообщил о значительном количестве иностранных наемников в рядах ВСУ. По его словам, их тысячи, при этом особенно много выходцев из Великобритании и Польши.

Также Миннис отметил новый тренд: увеличение потока наёмников из Южной Америки, в основном из Колумбии. При этом он уточнил, что лично на фронте не сталкивался с британцами, но считает, что такая встреча — лишь вопрос времени.

Напомним, ранее Миннис получил угрозы лишения гражданства от властей Великобритании и в ответ сжёг свой паспорт, выложив запись в соцсетях. Когда документ полыхал на земле, солдат выпустил очередь из автомата в воздух для пущей эффектности. Видео в соцсетях он подписал на русском и английском языках: «Враг будет разбит, победа будет за нами».

Ранее сообщалось, что в Харьковской области ВС РФ уничтожили наёмников из США, Польши и Колумбии. Российские военнослужащие обнаружили тела трёх иностранных бойцов после зачистки позиций противника.