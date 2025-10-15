Российские военнослужащие демонстрируют исключительную храбрость и высочайшую целеустремленность при выполнении боевых задач. Такое мнение в интервью ТАСС высказал британский доброволец Эйден Миннис, воюющий в зоне специальной военной операции на стороне России.

«Русские очень сильны и постараются выполнить поставленную задачу, чего бы это им ни стоило. Это особый вид храбрости, который отличает их от представителей любой другой нации. Очень волевые и смелые люди», — заявил британский доброволец.

Миннис также отметил высокую адаптивность и находчивость российских военных, которые способны находить выход из самых сложных ситуаций и эффективно справляться с трудностями. Он добавил, что русский солдат является самым надёжным товарищем в бою, подчеркнув, что они практически никогда не отступают и не сдаются в плен, независимо от обстоятельств.

Ранее британский боец, выступающий на стороне РФ, Эйден Миннис назвал страны, откуда прибывают наёмники для украинской армии. По его словам, в рядах ВСУ действуют тысячи иностранных граждан, среди которых много британцев и поляков. Миннис также подчеркнул увеличение числа наёмников из Южной Америки, в первую очередь из Колумбии.