Военнослужащий Нормундс Потаповс из Латвии, принимавший участие в освобождении Курской области и иных миссиях, столкнулся с проблемами при оформлении российского гражданства. Мужчина принимал участие в боях на различных участках, включая Авдеевку, Бахмут, Часов Яр, однако до сих пор не получил российское гражданство. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, Потаповс покинул Латвию в 2010 году из-за несогласия с антироссийской политикой властей и некоторое время жил в Европе. В Россию он приехал в 2022 году, после чего вступил в армию. Сначала служил в миномётной батарее, затем освоил специальность оператора беспилотников и дослужился до командира роты огневого поражения. Во время службы он получил ранение и контузию.

Сейчас он проходит лечение в госпитале Екатеринбурга. По словам бойца, прежде чем претендовать на гражданство, ему необходимо оформить вид на жительство и разрешение на временное проживание.

«Я считаю данную процедуру получения гражданства несправедливой применительно к моей ситуации», — заявил Потаповс.

Ранее британский доброволец Эйден Миннис, который служит на стороне России, решил отказаться от гражданства Великобритании. Он заявил о невозможности возвращения на родину и уничтожил свой паспорт. Миннис выразил нежелание быть частью «сатанинской страны».