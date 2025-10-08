Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

8 октября, 09:48

Сатанинская страна: Доброволец СВО из Британии объяснил, почему сжёг свой «королевский» паспорт

Эйден Миннис. Обложка © X / Aiden Minnis

Британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в специальной военной операции на стороне России, объяснил причины отказа от гражданства Великобритании. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».

«Я не могу вернуться туда, потому что меня посадят в тюрьму. Там приняли новый закон, по которому можно лишить гражданства любого, кто, по их мнению, представляет угрозу национальной безопасности, и я подпадаю под этот список», приводит его слова агентство.

Миннис добавил, что на его решение повлияли медийная клевета, преследование и насилие в отношении его семьи со стороны как государственных институтов, так и граждан Великобритании. Доброволец признался, что осознал невозможность возвращения на родину и сознательно уничтожил свой паспорт, заявив о нежелании быть частью «сатанинской страны».

Напомним, на днях участвующий в СВО на стороне ВС РФ Эйден Миннис демонстративно отказался от подданства Великобритании. У себя в соцсетях он опубликовал видео, где сжигает британский паспорт со словами «Слава России!»

