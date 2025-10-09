Валдайский форум
9 октября, 05:03

ВС РФ оттеснили экипированных британских наёмников ВСУ в Нововасилевском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / breakermaximus

Российские военнослужащие в ходе освобождения Нововасилевского в Запорожской области столкнулись с британскими наёмниками, которые сражались на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России.

Пулемётчик с позывным Скар рассказал, что британские наёмники борются до последнего. Они не отступают и не сдают позиции. Несмотря на это, российским бойцам удаётся оттеснять противника и продвигаться вперёд, очищая каждый метр территории.

«Поняли, что это иностранцы, когда обнаружили британские нашивки, документы и форму — не просто натовскую, у них своя форма», — поделился Скар.

Другой разведчик с позывным Осирис отметил, что во время зачистки бойцы нашли средства связи и радиостанцию ВСУ. Прослушивание эфира дало важную информацию о намерениях и передвижениях противника.

Российский боец в одиночку победил пятерых солдат ВСУ в Новогригоровке и попал на видео
Ранее британский доброволец Эйден Миннис, который служит на стороне России, решил отказаться от гражданства Великобритании. Он заявил о невозможности возвращения на родину и уничтожил свой паспорт. Миннис выразил нежелание быть частью «сатанинской страны».

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

