8 октября, 14:38

Российский боец в одиночку победил пятерых солдат ВСУ в Новогригоровке и попал на видео

Обложка © Telegram / Минобороны России

Военнослужащий 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» с позывным Мио совершил героический подвиг во время штурма Новогригоровки в Запорожской области, в одиночку нейтрализовав группу из пяти украинских солдат. Соответствующие кадры и подробности боя оказались в распоряжении ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Согласно описанию боя, российский боец сначала обнаружил позицию противника, забросал гранатой здание и уничтожил двух военных ВСУ из автомата. Когда трое оставшихся попытались отступить, Мио организовал засаду в погребе и тяжело ранил их. Добить противника помогли операторы беспилотников, чтобы минимизировать риски для пехотинца.

В силовых структурах особо отметили слаженность взаимодействия штурмовика и экипажей БПЛА, а также «железную выдержку» и профессиональные навыки воина из Приморья, который продемонстрировал высокую боевую эффективность.

«Бесшумный, размером с ладошку»: Бойцы ВС РФ поймали опасного «малыша» ВСУ с бомбой
Ранее сообщалось, что командир штурмового взвода группировки «Восток» с позывным Якут-За описал эпизод рукопашной схватки с военнослужащим ВСУ на территории ДНР. По его словам, противник находился в укрытии у входа в окоп, что изначально затрудняло его обнаружение. В ходе столкновения противники лишили друг друга оружия, после чего схватка перешла в рукопашную фазу внутри окопа. Российскому военнослужащему удалось выбить у оппонента магазин и патронник, однако физическое превосходство и усталость создавали сложности.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
