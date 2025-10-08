Военнослужащий 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» с позывным Мио совершил героический подвиг во время штурма Новогригоровки в Запорожской области, в одиночку нейтрализовав группу из пяти украинских солдат. Соответствующие кадры и подробности боя оказались в распоряжении ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Согласно описанию боя, российский боец сначала обнаружил позицию противника, забросал гранатой здание и уничтожил двух военных ВСУ из автомата. Когда трое оставшихся попытались отступить, Мио организовал засаду в погребе и тяжело ранил их. Добить противника помогли операторы беспилотников, чтобы минимизировать риски для пехотинца.

В силовых структурах особо отметили слаженность взаимодействия штурмовика и экипажей БПЛА, а также «железную выдержку» и профессиональные навыки воина из Приморья, который продемонстрировал высокую боевую эффективность.

Ранее сообщалось, что командир штурмового взвода группировки «Восток» с позывным Якут-За описал эпизод рукопашной схватки с военнослужащим ВСУ на территории ДНР. По его словам, противник находился в укрытии у входа в окоп, что изначально затрудняло его обнаружение. В ходе столкновения противники лишили друг друга оружия, после чего схватка перешла в рукопашную фазу внутри окопа. Российскому военнослужащему удалось выбить у оппонента магазин и патронник, однако физическое превосходство и усталость создавали сложности.