8 октября, 12:14

«Бесшумный, размером с ладошку»: Бойцы ВС РФ поймали опасного «малыша» ВСУ с бомбой

Российские военные захватили в зоне СВО украинский дрон необычных размеров. Аппарат очень маленький, размером с мужскую ладонь, но при этом опасный. Беспилотник может переносить боезаряды и атаковать позиции. Липецкие артиллеристы первыми засекли «малыша» и теперь передали инженерам для изучения вражеской новинки. Об этом рассказал в соцсети военный блогер Егор Гузенко.

Дрон ВСУ. Видео © Народный фронт

«Очень странный дрон. Дрон бесшумный и очень маленький. Размером с ладошку. Будьте начеку, берегите себя», — поделился военный, обнаруживший БПЛА.

Мини-коптер был захвачен, когда подлетел к российским позициям. Он просто упал на головы артиллеристам, но, к счастью, не взорвался. Военные тут же вызвали сапёров, которые обезвредили «малыша». Нашим специалистам предстоит найти антидот от таких БПЛА.

Ранее сообщалось, что боевой дрон ВСУ пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС, его подавили. Произошла детонация, но разрушений и пострадавших нет, радиационный фон в норме.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Обложка © Народный фронт

