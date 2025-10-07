В ЛНР при ударе украинского дрона погиб 21-летний волонтёр

21-летний волонтёр Илья Беляев погиб в Луганской Народной Республике в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Вчера от удара украинского БПЛА <...> погиб волонтёр Илья Беляев. Ранее сообщалось, что дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Сватово. 63-летний водитель пострадал, а 21-летний Илья погиб», — говорится в публикации.

Илья являлся активистом штаба #МЫВМЕСТЕ и Движения Первых, недавно окончил Академию Матусовского и всего две недели назад — 25 сентября — вступил в брак. Молодой человек находился в Сватово по работе.

Накануне трагические новости пришли из Белгорода — количество погибших от вчерашнего обстрела ВС Украины выросло до двух человек. Вторым скончался мужчина, который был критически ранен в лёгкое в результате ударов противника. Врачи сделали всё, что было в их силах, но не смогли его спасти.