В ЛНР при ударе украинского дрона погиб 21-летний волонтёр
Илья Беляев. Обложка © Telegram / Вести Луганск
21-летний волонтёр Илья Беляев погиб в Луганской Народной Республике в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщили в правительстве региона.
«Вчера от удара украинского БПЛА <...> погиб волонтёр Илья Беляев. Ранее сообщалось, что дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Сватово. 63-летний водитель пострадал, а 21-летний Илья погиб», — говорится в публикации.
Илья являлся активистом штаба #МЫВМЕСТЕ и Движения Первых, недавно окончил Академию Матусовского и всего две недели назад — 25 сентября — вступил в брак. Молодой человек находился в Сватово по работе.
Накануне трагические новости пришли из Белгорода — количество погибших от вчерашнего обстрела ВС Украины выросло до двух человек. Вторым скончался мужчина, который был критически ранен в лёгкое в результате ударов противника. Врачи сделали всё, что было в их силах, но не смогли его спасти.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.