7 октября, 14:08

В селе под Курганом похоронили бойца Бориса Мартюшова, погибшего на СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

В селе Менщиково вблизи Кургана похоронили Бориса Мартюшова, участника специальной военной операции, который погиб на фронте. Об этом сообщил брат усопшего, а информация была подтверждена областным военкоматом.

«Борис Мартюшов погиб в зоне проведения СВО. Бойца похоронили 7 октября с воинскими почестями в селе Менщиково Кетовского округа», — приводит URA.ru слова представителей областного военкомата.

По словам родственника погибшего, Борис жил в Екатеринбурге и добровольно пошёл на фронт, чувствуя долг перед Родиной и поддерживая своих товарищей. Собеседник агентства подчеркнул, что Борис искренне любил страну и выполнил свой долг с честью и достоинством.

А ранее Life.ru писал, что игрок хоккейного клуба «ОРИОН 50+» Марат Аскаров героически погиб при выполнении боевого задания на СВО. Тренер ушёл на фронт вместе со своим сыном. Мужчине было 58 лет, 3 октября с ним простились.

