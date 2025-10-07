В селе под Курганом похоронили бойца Бориса Мартюшова, погибшего на СВО
В селе Менщиково вблизи Кургана похоронили Бориса Мартюшова, участника специальной военной операции, который погиб на фронте. Об этом сообщил брат усопшего, а информация была подтверждена областным военкоматом.
«Борис Мартюшов погиб в зоне проведения СВО. Бойца похоронили 7 октября с воинскими почестями в селе Менщиково Кетовского округа», — приводит URA.ru слова представителей областного военкомата.
По словам родственника погибшего, Борис жил в Екатеринбурге и добровольно пошёл на фронт, чувствуя долг перед Родиной и поддерживая своих товарищей. Собеседник агентства подчеркнул, что Борис искренне любил страну и выполнил свой долг с честью и достоинством.
