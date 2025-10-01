Игрок хоккейного клуба «ОРИОН 50+» героически погиб при выполнении боевого задания на СВО

В пятницу, 3 октября, в Копейске состоится прощание с тренером детской хоккейной школы Коркино Маратом Аскаровым. По информации пресс‑службы МБУДО «Спортивная школа по хоккею», церемония пройдёт на улице по адресу Братьев Гожевых, 5А — с 12:00 до 13:00. Организаторы предупредили, что ожидают большого количества людей, поэтому прощание запланировано под открытым небом.

Аскаров долгие годы работал с молодым поколением хоккеистов и играл за ХК «ОРИОН 50+». Он оставил заметный след в жизни местного спорта. В сообщении школы коллектив выразил глубокую скорбь в связи с его кончиной и соболезнования его родным и близким, отметив, что память о наставнике навсегда останется тёплой и светлой.

Хоккеист героически погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО. Он ушёл туда вместе со своим сыном Данатом Аскаровым, игроком «ХК Коркино». Тренеру было 58 лет.

