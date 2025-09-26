Погибшего при штурме Авдеевки бойца СВО похоронят спустя два года после смерти

Погибшего при штурме Авдеевки российского военнослужащего смогут похоронить лишь спустя почти два года после его смерти. Об этом сообщает издание «Топ Тверь».

Боец ушёл на специальную военную операцию в звании рядового и погиб в декабре 2023 года во время выполнения задачи в одном из наиболее укрепленных районов Донбасса. Точные причины, по которым процедура захоронения заняла столь длительный срок, не раскрываются. Церемония прощания с военнослужащим запланирована на 29 сентября.

Ранее сообщалось, что чиновники из Нижнего Тура потребовали у вдовы участника СВО, получившей выплату 1,5 млн рублей за смерть мужа, часть денег обратно. Они утверждали, что у погибшего был ещё один близкий родственник, которому полагалась сумма.