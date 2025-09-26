Интервидение
26 сентября

Погибшего при штурме Авдеевки бойца СВО похоронят спустя два года после смерти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Александр Демьянчук

Погибшего при штурме Авдеевки российского военнослужащего смогут похоронить лишь спустя почти два года после его смерти. Об этом сообщает издание «Топ Тверь».

Боец ушёл на специальную военную операцию в звании рядового и погиб в декабре 2023 года во время выполнения задачи в одном из наиболее укрепленных районов Донбасса. Точные причины, по которым процедура захоронения заняла столь длительный срок, не раскрываются. Церемония прощания с военнослужащим запланирована на 29 сентября.

Ранее сообщалось, что чиновники из Нижнего Тура потребовали у вдовы участника СВО, получившей выплату 1,5 млн рублей за смерть мужа, часть денег обратно. Они утверждали, что у погибшего был ещё один близкий родственник, которому полагалась сумма.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

