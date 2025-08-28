Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
28 августа, 12:01

Россиянке пришлось дважды отпевать своего погибшего на СВО мужа из-за священника

В Хакасии вдова участника специальной военной операции столкнулась с необходимостью дважды проводить обряд отпевания супруга. Как сообщает издание 19rus, причиной стали неправомерные действия священнослужителя.

Супруг женщины Андрей Гаврилов погиб в июне 2025 года, подорвавшись на мине возле посёлка Котляровка в ДНР. Во время похорон 5 августа в Усть-Абакане приглашённый через ритуальную службу священник провёл заупокойную службу. Однако позднее в епархии подтвердили, что данный священнослужитель не имел канонического права совершать обряды из-за запрета на служение.

В результате вдова была вынуждена повторно организовать и оплатить отпевание, стоимость которого составила три тысячи рублей. По данному факту женщина направила заявление в правоохранительные органы для привлечения к ответственности священника, совершившего обряд без соответствующих полномочий.

Ранее сообщалось, что чиновники из Нижнего Тура потребовали у вдовы участника СВО, получившей выплату 1,5 млн рублей за смерть мужа, часть денег обратно. Они утверждали, что у погибшего был ещё один близкий родственник, которому полагалась сумма.

