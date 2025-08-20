Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 11:49

«‎Чёрных вдов» требуют сажать на 10 лет за свадьбы с бойцами СВО ради «‎гробовых»

В ЛДПР требуют 10 лет тюрьмы для чёрных вдов, из корысти выходящих за бойцов СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olena Yakobchuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olena Yakobchuk

В России могут ввести уголовное наказание со значительным тюремным сроком для «чёрных вдов» солдат спецоперации и организаторов фиктивных браков с военнослужащими, стремящихся незаконно получить выплаты и льготы. Законопроект, предусматривающий для таких мошенниц лишение свободы на срок до 10 лет, уже внесён партией ЛДПР на рассмотрение в Госдуму.

«Пока таких «чёрных вдов» и членов их шаек можно привлечь по статье за мошенничество в особо крупных размерах. Этого явно недостаточно, если учесть размеры украденного у страны и то, как подобные поступки оскорбляют всех русских патриотов», пишет лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Телеграм-канале.

Парламентарии обеспокоены ростом числа фиктивных браков с участниками СВО, заключаемых ради получения денежных выплат, о чём свидетельствует статистика правоохранительных органов. Примером является случай в Архангельской области, где мошенники получили 15 миллионов рублей после смерти военнослужащего.

В ЛДПР считают, что подобные действия подрывают доверие к институту семьи и дискредитируют государственную поддержку. Леонид Слуцкий сравнил махинации «чёрных вдов» с мародёрством в блокадном Ленинграде.

«Чёрная вдова» претендует на наследство героя, с которым расписалась за день до отправки на СВО
«Чёрная вдова» претендует на наследство героя, с которым расписалась за день до отправки на СВО

Ранее Life.ru рассказывал историю «чёрной вдовы», которая сплела сети в военном госпитале и вышла замуж за 5 раненых бойцов СВО ради «‎гробовых». Она устроилась в больницу медсестрой и выбирала в жертвы тяжелобольных солдат.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • лдпр
  • Госдума
  • Леонид Слуцкий (депутат)
  • ВС РФ
  • Законы
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar