«‎Чёрных вдов» требуют сажать на 10 лет за свадьбы с бойцами СВО ради «‎гробовых»

В ЛДПР требуют 10 лет тюрьмы для чёрных вдов, из корысти выходящих за бойцов СВО
В России могут ввести уголовное наказание со значительным тюремным сроком для «чёрных вдов» солдат спецоперации и организаторов фиктивных браков с военнослужащими, стремящихся незаконно получить выплаты и льготы. Законопроект, предусматривающий для таких мошенниц лишение свободы на срок до 10 лет, уже внесён партией ЛДПР на рассмотрение в Госдуму.
«Пока таких «чёрных вдов» и членов их шаек можно привлечь по статье за мошенничество в особо крупных размерах. Этого явно недостаточно, если учесть размеры украденного у страны и то, как подобные поступки оскорбляют всех русских патриотов», — пишет лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Телеграм-канале.
Парламентарии обеспокоены ростом числа фиктивных браков с участниками СВО, заключаемых ради получения денежных выплат, о чём свидетельствует статистика правоохранительных органов. Примером является случай в Архангельской области, где мошенники получили 15 миллионов рублей после смерти военнослужащего.
В ЛДПР считают, что подобные действия подрывают доверие к институту семьи и дискредитируют государственную поддержку. Леонид Слуцкий сравнил махинации «чёрных вдов» с мародёрством в блокадном Ленинграде.
Ранее Life.ru рассказывал историю «чёрной вдовы», которая сплела сети в военном госпитале и вышла замуж за 5 раненых бойцов СВО ради «гробовых». Она устроилась в больницу медсестрой и выбирала в жертвы тяжелобольных солдат.