«‎Чёрных вдов» требуют сажать на 10 лет за свадьбы с бойцами СВО ради «‎гробовых»

В России могут ввести уголовное наказание со значительным тюремным сроком для «чёрных вдов» солдат спецоперации и организаторов фиктивных браков с военнослужащими, стремящихся незаконно получить выплаты и льготы. Законопроект, предусматривающий для таких мошенниц лишение свободы на срок до 10 лет, уже внесён партией ЛДПР на рассмотрение в Госдуму.

«Пока таких «чёрных вдов» и членов их шаек можно привлечь по статье за мошенничество в особо крупных размерах. Этого явно недостаточно, если учесть размеры украденного у страны и то, как подобные поступки оскорбляют всех русских патриотов», — пишет лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Телеграм-канале.

Парламентарии обеспокоены ростом числа фиктивных браков с участниками СВО, заключаемых ради получения денежных выплат, о чём свидетельствует статистика правоохранительных органов. Примером является случай в Архангельской области, где мошенники получили 15 миллионов рублей после смерти военнослужащего.