«Чёрная вдова» претендует на наследство героя, с которым расписалась за день до отправки на СВО

Россиянка вступила в брак с бойцом СВО всего за день до его отправки на фронт и теперь претендует на наследство. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Военный из Самарской области подписал контракт с Минобороны в январе. Уже в марте его семья получила извещение о пропаже без вести, а позже выяснилось, что мужчина погиб. Похороны состоялись в июне.

Тогда близкие узнали, что на выплаты имеет право женщина по имени Виола — именно с ней солдат неожиданно заключил брак накануне отправки в зону боевых действий. Родственники утверждают, что у мужчины не было постоянных отношений, и уверены, что он стал жертвой «чёрной вдовы». Они обратились с заявлением в прокуратуру.