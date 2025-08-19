Мессенджер MAX
19 августа, 14:15

«Чёрная вдова» претендует на наследство героя, с которым расписалась за день до отправки на СВО

Родственники погибшего бойца СВО заподозрили, что он стал жертвой чёрной вдовы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Sergii Sobolevskyi

Россиянка вступила в брак с бойцом СВО всего за день до его отправки на фронт и теперь претендует на наследство. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Военный из Самарской области подписал контракт с Минобороны в январе. Уже в марте его семья получила извещение о пропаже без вести, а позже выяснилось, что мужчина погиб. Похороны состоялись в июне.

Тогда близкие узнали, что на выплаты имеет право женщина по имени Виола — именно с ней солдат неожиданно заключил брак накануне отправки в зону боевых действий. Родственники утверждают, что у мужчины не было постоянных отношений, и уверены, что он стал жертвой «чёрной вдовы». Они обратились с заявлением в прокуратуру.

Россиянка со смехом порассуждала о «выхлопе‎»‎ от отправки мужчины на СВО и понадеялась на гробовые

Ранее в сети набрало популярность видео жительницы Тюмени, рассуждавшей о выгодах отправки мужа на фронт. Пользователи также прозвали её «чёрной вдовой».

