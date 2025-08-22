Чиновники хотели отнять у вдовы участника СВО выплату за смерть мужа

Вдова участника СВО из Нижнего Тура получила от региональных властей выплату 1,5 млн рублей за смерть мужа. Однако вскоре чиновники начали требовать половину суммы обратно, вопрос решался через суд. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

«Своё решение чиновники мотивировали тем, что у погибшего обнаружился ещё один близкий родственник, сын от первого брака, которому выплатили 750 тысяч рублей», — указали в суде.

Женщина обратилась в суд после просьбы. Чиновники же попытались отстоять законность своего требования возврата денег. Выяснилось, что в процессе оформления выплаты вдова честно представила всю необходимую информацию о семейном положении покойного. Было установлено, что обязанность проверять достоверность представленных сведений лежит именно на государственных органах. Решение суда оказалось в пользу женщины.