Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 августа, 10:19

Чиновники хотели отнять у вдовы участника СВО выплату за смерть мужа

Суд отказал уральским чиновникам в возврате части выплаты с вдовы бойца СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Вдова участника СВО из Нижнего Тура получила от региональных властей выплату 1,5 млн рублей за смерть мужа. Однако вскоре чиновники начали требовать половину суммы обратно, вопрос решался через суд. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

«Своё решение чиновники мотивировали тем, что у погибшего обнаружился ещё один близкий родственник, сын от первого брака, которому выплатили 750 тысяч рублей», — указали в суде.

Женщина обратилась в суд после просьбы. Чиновники же попытались отстоять законность своего требования возврата денег. Выяснилось, что в процессе оформления выплаты вдова честно представила всю необходимую информацию о семейном положении покойного. Было установлено, что обязанность проверять достоверность представленных сведений лежит именно на государственных органах. Решение суда оказалось в пользу женщины.

Ранее в Сети разлетелось видео, на котором женщина рассуждала о выплатах, которые она получила бы после отправки своего мужчины на СВО. По задумке героини, будущей боец должен будет усыновить её детей, а после заключения контракта она бы получила единовременную и ежемесячные выплаты.

Полина Никифорова
