КС отказался признавать сожительство основанием для выплаты при гибели на СВО
Сожительство мужчины и женщины, не оформленное официально как брак, не имеет юридических последствий и не может быть признано судом как факт, имеющий юридическое значение. Об этом сообщило Российское агентство правовой и судебной информации со ссылкой на определение Конституционного суда.
Решение было вынесено в ответ на жалобу Елены Самоши, которая пыталась через суд установить факт брачных отношений с гражданином Б. для получения социальной выплаты, предусмотренной указом 2022 года для военнослужащих и их семей. Суды отказали ей, ссылаясь на невозможность рассмотрения дел о «фактических брачных отношениях», возникших после 8 июля 1944 года.
«Решением суда общей юрисдикции <...> отказано в удовлетворении требований Е. И. Самоши о признании права на получение единовременной выплаты <...> и установлении факта нахождения в брачных отношениях с гражданином Б.» — следует из определения суда.
Заявительница посчитала это нарушением её конституционных прав на равенство перед законом и судебную защиту. Однако КС отказался рассматривать жалобу, заявив, что «оспариваемое положение не может рассматриваться как нарушающее конституционные права заявительницы». Суд подчеркнул, что в России юридическую силу имеет только брак, зарегистрированный в органах ЗАГС.
Ранее Life.ru рассказал о медсестре, прозванной «чёрной вдовой», которая вступала в брак с ранеными участниками СВО в военном госпитале, предположительно, ради получения выплат по смерти. Также стало известно о похожем случае в Самарской области, где женщина, заключившая брак с участником спецоперации за день до его отправки, претендует на его наследство.