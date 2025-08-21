КС отказался признавать сожительство основанием для выплаты при гибели на СВО

Сожительство мужчины и женщины, не оформленное официально как брак, не имеет юридических последствий и не может быть признано судом как факт, имеющий юридическое значение. Об этом сообщило Российское агентство правовой и судебной информации со ссылкой на определение Конституционного суда.

Решение было вынесено в ответ на жалобу Елены Самоши, которая пыталась через суд установить факт брачных отношений с гражданином Б. для получения социальной выплаты, предусмотренной указом 2022 года для военнослужащих и их семей. Суды отказали ей, ссылаясь на невозможность рассмотрения дел о «фактических брачных отношениях», возникших после 8 июля 1944 года.

«Решением суда общей юрисдикции <...> отказано в удовлетворении требований Е. И. Самоши о признании права на получение единовременной выплаты <...> и установлении факта нахождения в брачных отношениях с гражданином Б.» — следует из определения суда.