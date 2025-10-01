Интервидение
1 октября, 15:14

Под Волгоградом похоронят бойца, прошедшего Чечню, но погибшего на СВО

Николай Богданов. Обложка © Telegram / «Новоаннинский сегодня»

В Новоаннинском районе Волгоградской области состоится церемония прощания с военным Николаем Богдановым, который прошёл боевые действия в Чечне, но погиб в ходе специальной военной операции. Информацию о гибели военного распространил телеграм-канал «Новоаннинский сегодня».

39-летний боец получил смертельное ранение в ходе наступательных действий в районе Белогоровки. Во время Второй чеченской войны Богданов служил снайпером-разведчиком, проявил себя как опытный и мужественный военнослужащий. У защитника Отечества остались супруга, две дочери, а также братья и сёстры, которые примут участие в траурной церемонии.

Ранее сообщалось, что в Копейске 3 октября состоится церемония прощания с тренером детской хоккейной школы Коркино Маратом Аскаровым, погибшим при выполнении боевых задач в зоне СВО.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Анастасия Никонорова
