Под Волгоградом похоронят бойца, прошедшего Чечню, но погибшего на СВО

В Новоаннинском районе Волгоградской области состоится церемония прощания с военным Николаем Богдановым, который прошёл боевые действия в Чечне, но погиб в ходе специальной военной операции. Информацию о гибели военного распространил телеграм-канал «Новоаннинский сегодня».

39-летний боец получил смертельное ранение в ходе наступательных действий в районе Белогоровки. Во время Второй чеченской войны Богданов служил снайпером-разведчиком, проявил себя как опытный и мужественный военнослужащий. У защитника Отечества остались супруга, две дочери, а также братья и сёстры, которые примут участие в траурной церемонии.

