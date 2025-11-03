Добровольческий корпус уничтожает дроны ВСУ в небе над Часовым Яром

Под Часовым Яром развернулись «воздушные баталии» между дронами бригады «Север-V» Добровольческого корпуса (группировка «Юг») и беспилотниками украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе группировки.

«Севернее Часового Яра противник, пытаясь остановить наступление наших подразделений, задействовал большое количество дронов. Операторы БПЛА бригады «Север-V» устроили настоящую охоту на эти беспилотники. Для их уничтожения используется всё — металлические подвески, сети и, конечно, тараны», — сообщили в группировке.

Украинские военные прибегают к массированному применению дронов в воздухе, чтобы замедлить темп продвижения российских сил на этом направлении. Успехов ВСУ не достигают.

Ранее сообщалось, что попытка высадки диверсионно-разведывательной группы Главного управления разведки (ГУР) Украины была пресечена под Красноармейском. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что группа была атакована сразу после высадки, в результате чего понесла потери.