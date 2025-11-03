Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 06:40

Добровольческий корпус уничтожает дроны ВСУ в небе над Часовым Яром

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nok Lek Travel Lifestyle

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nok Lek Travel Lifestyle

Под Часовым Яром развернулись «воздушные баталии» между дронами бригады «Север-V» Добровольческого корпуса (группировка «Юг») и беспилотниками украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе группировки.

«Севернее Часового Яра противник, пытаясь остановить наступление наших подразделений, задействовал большое количество дронов. Операторы БПЛА бригады «Север-V» устроили настоящую охоту на эти беспилотники. Для их уничтожения используется всё — металлические подвески, сети и, конечно, тараны», — сообщили в группировке.

Украинские военные прибегают к массированному применению дронов в воздухе, чтобы замедлить темп продвижения российских сил на этом направлении. Успехов ВСУ не достигают.

За ночь расчёты ПВО сбили 64 украинских беспилотника над регионами России
За ночь расчёты ПВО сбили 64 украинских беспилотника над регионами России

Ранее сообщалось, что попытка высадки диверсионно-разведывательной группы Главного управления разведки (ГУР) Украины была пресечена под Красноармейском. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что группа была атакована сразу после высадки, в результате чего понесла потери.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar