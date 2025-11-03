Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 04:22

За ночь расчёты ПВО сбили 64 украинских беспилотника над регионами России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 64 дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество беспилотников — по 29 — сбили над Ростовской и Саратовской областями. Четыре БПЛА ликвидировали над Волгоградской областью, по одному беспилотному летательному аппарату уничтожили над территорией Белгородской области и над территорией Ставропольского края.

Расчёты ПВО отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку ВСУ
Расчёты ПВО отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку ВСУ

Сегодня ночью Саратовская область подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Жители Саратова и Энгельса сообщали о сиренах воздушной тревоги и работе систем противовоздушной обороны. По словам очевидцев, сильные взрывы в воздушном пространстве начали звучать приблизительно в час ночи. Звуки пролёта дронов и взрывы также раздавались в Калининском и Балаковском районах области.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar