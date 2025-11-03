За ночь расчёты ПВО сбили 64 украинских беспилотника над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 64 дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество беспилотников — по 29 — сбили над Ростовской и Саратовской областями. Четыре БПЛА ликвидировали над Волгоградской областью, по одному беспилотному летательному аппарату уничтожили над территорией Белгородской области и над территорией Ставропольского края.

Сегодня ночью Саратовская область подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Жители Саратова и Энгельса сообщали о сиренах воздушной тревоги и работе систем противовоздушной обороны. По словам очевидцев, сильные взрывы в воздушном пространстве начали звучать приблизительно в час ночи. Звуки пролёта дронов и взрывы также раздавались в Калининском и Балаковском районах области.