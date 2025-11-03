Расчёты ПВО отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку ВСУ

Ночью средства противовоздушной обороны отразили массированный воздушный налёт на Ростовскую область. Беспилотные летательные аппараты были уничтожены в небе над Кашарским, Боковским, Чертковским, Миллеровским и Дубовским районами. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.

По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. Информация о возможных последствиях на земле в настоящее время уточняется.

В ночь со 2 на 3 ноября Саратовская область также подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Жители Саратова и Энгельса сообщали о сиренах воздушной тревоги и работе систем противовоздушной обороны. По словам очевидцев, сильные взрывы в воздушном пространстве начали звучать приблизительно в час ночи. Звуки пролёта дронов и взрывы также раздавались в Калининском и Балаковском районах области.