Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 03:18

Расчёты ПВО отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Ночью средства противовоздушной обороны отразили массированный воздушный налёт на Ростовскую область. Беспилотные летательные аппараты были уничтожены в небе над Кашарским, Боковским, Чертковским, Миллеровским и Дубовским районами. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.

По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. Информация о возможных последствиях на земле в настоящее время уточняется.

Российские военные сбили тяжёлый ударный дрон ВСУ над Авдеевкой ночью
Российские военные сбили тяжёлый ударный дрон ВСУ над Авдеевкой ночью

В ночь со 2 на 3 ноября Саратовская область также подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Жители Саратова и Энгельса сообщали о сиренах воздушной тревоги и работе систем противовоздушной обороны. По словам очевидцев, сильные взрывы в воздушном пространстве начали звучать приблизительно в час ночи. Звуки пролёта дронов и взрывы также раздавались в Калининском и Балаковском районах области.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar