Над Саратовской областью раздаются взрывы, работают расчёты ПВО

В ночь со 2 на 3 ноября Саратовская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Жители Саратова и Энгельса сообщают о сиренах воздушной тревоги и работе систем противовоздушной обороны. Согласно предварительным данным, уже сбито несколько воздушных целей. Об этом передаёт SHOT.

По словам очевидцев, сильные взрывы в воздушном пространстве начали звучать приблизительно в час ночи и с разной периодичностью продолжаются до сих пор. Звуки пролёта дронов и взрывы также раздаются в Калининском и Балаковском районах области.

Официальных сообщений о последствиях удара пока не поступало.

Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников над регионами России. Три дрона сбили над Курской областью, по два БПЛА ликвидировали над Белгородской и Ростовской областями, ещё один беспилотник уничтожили над территорией Республики Крым.