Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 23:10

Над Саратовской областью раздаются взрывы, работают расчёты ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink

В ночь со 2 на 3 ноября Саратовская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Жители Саратова и Энгельса сообщают о сиренах воздушной тревоги и работе систем противовоздушной обороны. Согласно предварительным данным, уже сбито несколько воздушных целей. Об этом передаёт SHOT.

По словам очевидцев, сильные взрывы в воздушном пространстве начали звучать приблизительно в час ночи и с разной периодичностью продолжаются до сих пор. Звуки пролёта дронов и взрывы также раздаются в Калининском и Балаковском районах области.

Официальных сообщений о последствиях удара пока не поступало.

Временные ограничения ввели в аэропорту Саратова
Временные ограничения ввели в аэропорту Саратова

Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников над регионами России. Три дрона сбили над Курской областью, по два БПЛА ликвидировали над Белгородской и Ростовской областями, ещё один беспилотник уничтожили над территорией Республики Крым.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ВСУ
  • Только на Life
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar