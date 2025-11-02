Расчёты ПВО уничтожили восемь украинских дронов над регионами России за три часа

За три часа расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Три дрона сбили над Курской областью, по два БПЛА ликвидировали над Белгородской и Ростовской областями, ещё один беспилотник уничтожили над территорией Республики Крым.

Ранее украинские дроны атаковали храм под Белгородом. Серия ударов беспилотников ВСУ затронула множество населённых пунктов, нанеся значительный ущерб гражданской инфраструктуре, в том числе и храму Благовещения Пресвятой Богородицы. С 12:00 мск до 15:00 мск над двумя регионами России средства противовоздушной обороны ликвидировали восемь украинских дронов. Пять БПЛА удалось сбить над Брянской областью, а три — над Белгородской.