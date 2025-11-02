«Безграмотное решение»: На Украине раскритиковали высадку десанта ГУР под Красноармейском

Украинский журналист Юрий Бутусов прокомментировал высадку десанта Главного управления разведки (ГУР) Украины под Красноармейском (украинское название Покровск). Соответствующий пост он опубликовал в соцсетях.

«В современном бою высадка двух отделений на открытой местности, в зоне поражения и под наблюдением дронов — безграмотное тактическое решение», — написал Бутусов.

Он подчеркнул, что ВС России внимательно следят за любыми демонстративными шагами украинских военных. В случае подобных действий, по словам Бутусова, ВСУ подвергаются массированным ударам, в том числе с применением управляемых авиабомб. Журналист также заявил, что «провалы прикрываются пропагандой», а реальные цифры потерь и результаты операций намеренно скрываются. По его убеждению, это создаёт опасный прецедент, когда командование, гонясь за «героическими задачами», вновь и вновь совершает просчёты.