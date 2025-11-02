Россия и США
2 ноября, 13:45

«Безграмотное решение»: На Украине раскритиковали высадку десанта ГУР под Красноармейском

Обложка © ТАСС / Михаил Палинчак

Украинский журналист Юрий Бутусов прокомментировал высадку десанта Главного управления разведки (ГУР) Украины под Красноармейском (украинское название Покровск). Соответствующий пост он опубликовал в соцсетях.

«В современном бою высадка двух отделений на открытой местности, в зоне поражения и под наблюдением дронов — безграмотное тактическое решение», — написал Бутусов.

Он подчеркнул, что ВС России внимательно следят за любыми демонстративными шагами украинских военных. В случае подобных действий, по словам Бутусова, ВСУ подвергаются массированным ударам, в том числе с применением управляемых авиабомб. Журналист также заявил, что «провалы прикрываются пропагандой», а реальные цифры потерь и результаты операций намеренно скрываются. По его убеждению, это создаёт опасный прецедент, когда командование, гонясь за «героическими задачами», вновь и вновь совершает просчёты.
Спецслужбы Украины попытались вывезти группу «важных» иностранцев из Красноармейска
Ранее сообщалось, что российские войска завершают операцию по освобождению населённых пунктов Гнатовка и Рог в районе Красноармейска. Кроме того, за прошедшие сутки было сорвано девять попыток ВСУ вырваться из окружения под Красноармейском.

