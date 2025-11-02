Российские войска завершают операцию по освобождению населённых пунктов Гнатовка и Рог в районе Красноармейска (украинское название Покровск). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.





В сообщении уточняется, что в самом городе Красноармейск (ДНР) штурмовые группы 2-й армии продолжают действия по уничтожению окруженных подразделений ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за путями. Кроме того, завершается зачистка от ВСУ населенных пунктов Гнатовка и Рог.

Ранее сообщалось, спецподразделение Главного управления разведки Украины было задействовано в Красноармейске для эвакуации высокопоставленных военных, среди которых, вероятно, находились представители НАТО. При проведении операции использовались вертолёты, перемещавшиеся на малых высотах для обеспечения скрытности.