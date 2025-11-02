Под Красноармейском (украинское название Покровск) в Донецкой Народной Республике пресечена очередная попытка высадки диверсионно-разведывательной группы Главного управления разведки Украины. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«ГУР снова пытались высадить свой десант под Красноармейском. Безуспешно. Группу сразу же была атакована, есть погибшие и раненые», — заявил Кимаковский.

1 ноября Министерство обороны РФ уже сообщало о ликвидации 11 бойцов спецподразделения ГУР, пытавшихся высадиться с вертолёта в этом же районе.

Ранее сообщалось, спецподразделение Главного управления разведки Украины было задействовано в Красноармейске (Покровске) для эвакуации высокопоставленных военных, среди которых, вероятно, находились представители НАТО. Эксперт отметил, что при проведении операции использовались вертолёты, перемещавшиеся на малых высотах для обеспечения скрытности.