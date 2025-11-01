Военкор Коц рассказал о вертолёте, доставившем спецназ ГУР на погибель в Покровск

Журналист отметил, что официально о поставках этих вертолётов Киеву не сообщалось, однако известно, что украинские спецслужбы уже давно используют несколько таких машин. По его словам, эта техника предназначена для разведки, переброски спецгрупп и участия в радиоэлектронной борьбе. Он также напомнил, что в марте 2024 года один UH-60 был сбит в районе Лукашовки Сумской области.