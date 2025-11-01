Россия и США
1 ноября, 18:27

Военкор Коц рассказал о вертолёте, доставившем спецназ ГУР на погибель в Покровск

Обложка © Shuttestock / FOTODOM / Pavel Chagochkin

Стоимость американского боевого вертолёта UH-60 Black Hawk, на котором спецназ ГУР Украины высаживался в окрестностях Красноармейска (Покровска), составляет порядка 22 миллионов долларов (1,7 миллиарда рублей). Об этом рассказал военкор Александр Коц.

Журналист отметил, что официально о поставках этих вертолётов Киеву не сообщалось, однако известно, что украинские спецслужбы уже давно используют несколько таких машин. По его словам, эта техника предназначена для разведки, переброски спецгрупп и участия в радиоэлектронной борьбе. Он также напомнил, что в марте 2024 года один UH-60 был сбит в районе Лукашовки Сумской области.

Военный эксперт раскрыл цель отправки спецназа ГУР Украины в окружённый Красноармейск

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ попали в окружение в Купянске и Красноармейске. Российский лидер сообщил о готовности ВС РФ пустить СМИ в зону окружения ВСУ и прекратить огонь. А вчера вечером Украина перебросила спецназ ГУР к Красноармейску, однако элитные спецназовцы были уничтожены вместе с вертолётом сразу после посадки.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

