Спецслужбы Украины попытались вывезти группу «важных» иностранцев из Красноармейска
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
Главное управление разведки (ГУР) Украины осуществило попытку вывоза иностранцев из Красноармейска (украинское название Покровск). Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Борт ГУР пытался эвакуировать из района Красноармейска иностранцев, о важности которых можно только догадываться, если за ними прислали борт», — приводит ТАСС его слова.
По заявлению советника главы ДНР, было зафиксировано несколько таких случаев. Сейчас выясняется, что произошло с самолётом и людьми на борту.
Ранее сообщалось, что российские войска завершают операцию по освобождению населённых пунктов Гнатовка и Рог в районе Красноармейска. Кроме того, за прошедшие сутки было сорвано девять попыток ВСУ вырваться из окружения под Красноармейском.
