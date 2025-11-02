Спецслужбы Украины попытались вывезти группу «важных» иностранцев из Красноармейска

Главное управление разведки (ГУР) Украины осуществило попытку вывоза иностранцев из Красноармейска (украинское название Покровск). Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Борт ГУР пытался эвакуировать из района Красноармейска иностранцев, о важности которых можно только догадываться, если за ними прислали борт», — приводит ТАСС его слова.