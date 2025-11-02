Украинские дроны атаковали храм под Белгородом
Обложка © Telegram/ Настоящий Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о масштабной атаке украинских беспилотников на территории региона. Серия ударов дронов затронула множество населённых пунктов, нанеся значительный ущерб гражданской инфраструктуре, в том числе и храму Благовещения Пресвятой Богородицы.
ВСУ атаковали храм в Белгородской области. Фото © Telegram/ Настоящий Гладков
«В Белгородском районе в результате удара вражеского дрона повреждены фасад и окна храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори», — рассказал губернатор региона в своём телеграм-канале.
Напомним, что сегодня над территорией Белгородской области было сбито три беспилотника ВСУ. Средства ПВО ликвидировали дроны в период с 12 до 15 часов. Кроме того, пять БПЛА были сбиты над Брянской областью.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.