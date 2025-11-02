Украинские дроны атаковали храм под Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о масштабной атаке украинских беспилотников на территории региона. Серия ударов дронов затронула множество населённых пунктов, нанеся значительный ущерб гражданской инфраструктуре, в том числе и храму Благовещения Пресвятой Богородицы.

«В Белгородском районе в результате удара вражеского дрона повреждены фасад и окна храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори», — рассказал губернатор региона в своём телеграм-канале.

Один человек погиб, трое ранены при детонации беспилотника ВСУ под Белгородом

Один человек погиб, трое ранены при детонации беспилотника ВСУ под Белгородом

Напомним, что сегодня над территорией Белгородской области было сбито три беспилотника ВСУ. Средства ПВО ликвидировали дроны в период с 12 до 15 часов. Кроме того, пять БПЛА были сбиты над Брянской областью.