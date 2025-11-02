Россия и США
Регион
2 ноября, 13:13

Над двумя регионами России за три часа сбили восемь беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

За три часа над двумя регионами России средства противовоздушной обороны ликвидировали восемь украинских дронов. Пять дронов удалось сбить над Брянской областью, а три — над Белгородской. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«С 12:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в ведомстве.

Два человека получили ранения после атаки беспилотников ВСУ в Ростовской области

Ранее Life.ru сообщал, что при детонации беспилотника ВСУ под Белгородом погиб один человек, трое получили ранения. Одна из женщин получила тяжёлые травмы и остаётся в больнице, остальные пострадавшие были выписаны на амбулаторное лечение.

