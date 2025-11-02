Над двумя регионами России за три часа сбили восемь беспилотников

За три часа над двумя регионами России средства противовоздушной обороны ликвидировали восемь украинских дронов. Пять дронов удалось сбить над Брянской областью, а три — над Белгородской. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«С 12:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в ведомстве.

Ранее Life.ru сообщал, что при детонации беспилотника ВСУ под Белгородом погиб один человек, трое получили ранения. Одна из женщин получила тяжёлые травмы и остаётся в больнице, остальные пострадавшие были выписаны на амбулаторное лечение.