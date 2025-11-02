Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 11:53

Один человек погиб, трое ранены при детонации беспилотника ВСУ под Белгородом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

В Валуйском округе Белгородской области произошел инцидент с детонацией беспилотника ВСУ, в результате которого один человек скончался, а трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В хуторе Кургашки в результате детонации дрона пострадали четверо. Попутным транспортом они были доставлены в Валуйскую ЦРБ. Одна женщина находилась в крайне тяжёлом состоянии. Врачи делали всё возможное, чтобы сохранить её жизнь, но, несмотря на все предпринятые меры, спасти женщину не удалось. Приношу самые искренние слова соболезнования и сочувствия родным и близким», — написал глава региона.

Губернатор сообщил, что помимо этого, двое женщин и один мужчина пострадали от минно-взрывных и осколочных ранений. Одна из женщин получила тяжёлые травмы и остаётся в больнице, остальные пострадавшие были выписаны на амбулаторное лечение.
Два человека получили ранения после атаки беспилотников ВСУ в Ростовской области
Два человека получили ранения после атаки беспилотников ВСУ в Ростовской области

Ранее Life.ru писал, что в Туапсе обломки дрона ВСУ попали в жилой дом. Фрагменты БПЛА пробили окна третьего этажа многоквартирного дома, обошлось без пострадавших.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar