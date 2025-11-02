Один человек погиб, трое ранены при детонации беспилотника ВСУ под Белгородом

В Валуйском округе Белгородской области произошел инцидент с детонацией беспилотника ВСУ, в результате которого один человек скончался, а трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В хуторе Кургашки в результате детонации дрона пострадали четверо. Попутным транспортом они были доставлены в Валуйскую ЦРБ. Одна женщина находилась в крайне тяжёлом состоянии. Врачи делали всё возможное, чтобы сохранить её жизнь, но, несмотря на все предпринятые меры, спасти женщину не удалось. Приношу самые искренние слова соболезнования и сочувствия родным и близким», — написал глава региона.

Губернатор сообщил, что помимо этого, двое женщин и один мужчина пострадали от минно-взрывных и осколочных ранений. Одна из женщин получила тяжёлые травмы и остаётся в больнице, остальные пострадавшие были выписаны на амбулаторное лечение.

