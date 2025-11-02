Россия и США
1 ноября, 23:57

В Туапсе обломки дрона ВСУ попали в жилой дом

Ночью 2 ноября в посёлке Сосновом Туапсинского округа Краснодарского края обломки сбитого беспилотника ВСУ врезались в многоквартирный дом. По данным оперативного штаба региона, дрон был уничтожен силами ПВО, но фрагменты аппарата всё же долетели до жилого здания.

«Фрагменты беспилотников попали в третий этаж здания, где выбило стёкла. По предварительной информации, пострадавших нет», – сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Угрозы для жителей нет.

В аэропортах Краснодара, Сочи и Пензы ввели временные ограничения на полёты
Ранее Life.ru сообщал, что в Туапсе после атаки дронов начался пожар в порту. Несколько беспилотников удалось сбить силам ПВО, однако один из них повредил инфраструктуру, вызвав возгорание.

