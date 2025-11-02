Россия и США
1 ноября, 23:14

Оперштаб Кубани: В Туапсе произошёл пожар в порту после атаки дрона

Обложка © Life.ru

Силы противовоздушной обороны отражают атаку дронов над Туапсе в Краснодарском крае. Согласно оперативной информации, несколько БПЛА были сбиты, однако в результате их падения произошли повреждения портовой инфраструктуры с последующим возгоранием.

Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, на месте работают экстренные службы, которые локализуют последствия инцидента. Подробности о масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняются.

ПВО отбила вечерний рейд 29 украинских дронов на регионы России
ПВО отбила вечерний рейд 29 украинских дронов на регионы России

Также этой ночью система противовоздушной обороны (ПВО) работает над Геленджиком. После 23:30 в небе над городом прогремело от пяти до семи взрывов.

