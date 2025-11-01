Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 20:17

ПВО отбила вечерний рейд 29 украинских дронов на регионы России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Rybalko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Rybalko

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 29 украинских беспилотников вечером 1 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Больше всего дронов — 21 — сбили над акваторией Чёрного моря. Четыре БПЛА нейтрализовали в Ростовской области, три — над Крымом, а один — в Курской области.

Силы ПВО сбили 6 украинских дронов над Курской и Белгородской областями
Силы ПВО сбили 6 украинских дронов над Курской и Белгородской областями

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar