ПВО отбила вечерний рейд 29 украинских дронов на регионы России
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 29 украинских беспилотников вечером 1 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
«С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.
Больше всего дронов — 21 — сбили над акваторией Чёрного моря. Четыре БПЛА нейтрализовали в Ростовской области, три — над Крымом, а один — в Курской области.
