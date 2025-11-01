Россия и США
1 ноября, 17:41

Силы ПВО сбили 6 украинских дронов над Курской и Белгородской областями

Обложка © Telegram / Минобороны России

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве приграничных регионов России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своём официальном канале.

Согласно оперативной сводке, четыре БПЛА были уничтожены над территорией Курской области и два — над Белгородской областью в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени. Воздушная атака была своевременно обнаружена и отражена дежурными средствами ПВО, что предотвратило возможные разрушения и жертвы на земле.

Ранее сообщалось, что в период с 14:00 до 17:00 по московскому времени средствами противовоздушной обороны был осуществлён перехват и уничтожение шести украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа в воздушном пространстве над тремя регионами. Согласно официальному заявлению, четыре беспилотника были нейтрализованы над Белгородской областью, по одному — над Брянской и Курской областями.

Анастасия Никонорова
