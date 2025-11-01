ПВО отразила атаку шести украинских дронов на три региона России

С 14:00 до 17:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над тремя регионами. Об отражении новой атаки ВСУ докладывает Министерство обороны России.

«Четыре дрона были уничтожены над территорией Белгородской области, один — над Брянской и один — над Курской областями», — говорится в сообщении Минобороны.

А за минувшую ночь российские силы ПВО нейтрализовали 98 украинских беспилотников над 11 регионами страны. По данным Минобороны ведомства, перехват и уничтожение дронов производились с 23:00 31 октября до 07:00 1 ноября.