1 ноября, 14:28

ПВО отразила атаку шести украинских дронов на три региона России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

С 14:00 до 17:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над тремя регионами. Об отражении новой атаки ВСУ докладывает Министерство обороны России.

«Четыре дрона были уничтожены над территорией Белгородской области, один — над Брянской и один — над Курской областями», — говорится в сообщении Минобороны.

Из-за обломков БПЛА в Туле эвакуировали жильцов 50 домов
А за минувшую ночь российские силы ПВО нейтрализовали 98 украинских беспилотников над 11 регионами страны. По данным Минобороны ведомства, перехват и уничтожение дронов производились с 23:00 31 октября до 07:00 1 ноября.

Андрей Бражников
