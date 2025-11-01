ПВО России отразила ночной налёт 98 украинских дронов на 11 регионов

Как уточнили в Минобороны, воздушные цели были ликвидированы над территориями 11 субъектов РФ. Наибольшее количество — 45 БПЛА — сбили в небе Белгородской области. Еще 12 дронов уничтожили над Самарской областью, а 11 — над Московским регионом, причем шесть из них летели в сторону столицы. Над Воронежской и Ростовской областями перехватили по 10 беспилотников, над Тульской — четыре. Над Липецкой и Рязанской областями сбили по два БПЛА, а над Курской и Калужской — по одному.