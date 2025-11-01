Обломки сбитого дрона нашли рядом с проезжей частью в Туле

В ходе ночного отражения воздушной атаки подразделениями противовоздушной обороны Министерства обороны России были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над Тульской областью. Как сообщил губернатор Дмитрий Милчев, пострадавших разрушений объектов инфраструктуры нет.

В районе дома №56 на улице Кутузова в Туле, были обнаружены фрагменты сбитого беспилотника. В настоящее время на месте работают оперативные службы. Движение транспорта на участке от улицы Вильямса до улицы Гастелло временно ограничено.

Также этой ночью враг пытался атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на подлёте к городу сбили 6 вражеских дронов.