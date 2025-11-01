Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 02:18

Власти Приморья запретили публиковать данные об атаках БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Власти Приморского края запретили публиковать и распространять в СМИ и соцсетях информацию о возможных последствиях атак беспилотников. Об этом решении сообщило региональное правительство.

Запрет касается любых деталей атак БПЛА, включая место падения, траекторию полёта и последствия ударов. Это же касается информации о расположении российских военных объектов и систем ПВО.

«Такие публикации — это готовые данные для врага. Он использует их, чтобы корректировать новые удары и создавать фейковые новости»,отметили в заявлении.

Власти добавили, что в ближайшее время планируют установить размер штрафов за нарушение запрета через краевой закон.

В Крыму запретили публиковать данные о работе ПВО в СМИ и соцсетях
В Крыму запретили публиковать данные о работе ПВО в СМИ и соцсетях

Напомним, что летом запрет на публикацию данных об атаках БПЛА ввели в Татарстане. Аналогичные ограничения действуют в Кировской области. А губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь запретил публикацию в СМИ и соцсетях фотографий и видео, связанных с применением ракетного оружия, его последствиями и местами расположения военных подразделений.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Региональные власти
  • Политика
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar