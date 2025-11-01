Власти Приморья запретили публиковать данные об атаках БПЛА
Власти Приморского края запретили публиковать и распространять в СМИ и соцсетях информацию о возможных последствиях атак беспилотников. Об этом решении сообщило региональное правительство.
Запрет касается любых деталей атак БПЛА, включая место падения, траекторию полёта и последствия ударов. Это же касается информации о расположении российских военных объектов и систем ПВО.
«Такие публикации — это готовые данные для врага. Он использует их, чтобы корректировать новые удары и создавать фейковые новости», — отметили в заявлении.
Власти добавили, что в ближайшее время планируют установить размер штрафов за нарушение запрета через краевой закон.
Напомним, что летом запрет на публикацию данных об атаках БПЛА ввели в Татарстане. Аналогичные ограничения действуют в Кировской области. А губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь запретил публикацию в СМИ и соцсетях фотографий и видео, связанных с применением ракетного оружия, его последствиями и местами расположения военных подразделений.
