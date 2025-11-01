Власти Приморья запретили публиковать данные об атаках БПЛА

Власти Приморского края запретили публиковать и распространять в СМИ и соцсетях информацию о возможных последствиях атак беспилотников. Об этом решении сообщило региональное правительство.

Запрет касается любых деталей атак БПЛА, включая место падения, траекторию полёта и последствия ударов. Это же касается информации о расположении российских военных объектов и систем ПВО.

«Такие публикации — это готовые данные для врага. Он использует их, чтобы корректировать новые удары и создавать фейковые новости», — отметили в заявлении.

Власти добавили, что в ближайшее время планируют установить размер штрафов за нарушение запрета через краевой закон.