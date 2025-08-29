В ещё одном российском регионе ввели запрет на публикацию данных об атаках БПЛА
В Татарстане введён запрет на публикацию информации об атаках БПЛА. Соответствующий документ подписал глава республики Рустам Минниханов.
Так, с 29 августа в республике введён запрет на публикацию информации, касающейся украинских дронов, последствий их атак, расположения систем ПВО и любых других сведений, которые могут раскрыть эти данные. Цель – обеспечение общественной безопасности. Официальные сообщения от властей разрешены к распространению, но только с указанием первоисточника.
Ранее аналогичный запрет ввели в Кировской области. Кроме того, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь издал указ, запрещающий публикацию в СМИ и соцсетях фото и видео, связанных с применением ракетного оружия, его последствиями и местами расположения военных подразделений.