Регион
29 августа, 17:01

В ещё одном российском регионе ввели запрет на публикацию данных об атаках БПЛА

В Татарстане запретили публиковать данные об атаках БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В Татарстане введён запрет на публикацию информации об атаках БПЛА. Соответствующий документ подписал глава республики Рустам Минниханов.

Так, с 29 августа в республике введён запрет на публикацию информации, касающейся украинских дронов, последствий их атак, расположения систем ПВО и любых других сведений, которые могут раскрыть эти данные. Цель – обеспечение общественной безопасности. Официальные сообщения от властей разрешены к распространению, но только с указанием первоисточника.
В российском регионе выписали первые штрафы за съёмку последствий атак дронов
В российском регионе выписали первые штрафы за съёмку последствий атак дронов

Ранее аналогичный запрет ввели в Кировской области. Кроме того, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь издал указ, запрещающий публикацию в СМИ и соцсетях фото и видео, связанных с применением ракетного оружия, его последствиями и местами расположения военных подразделений.

