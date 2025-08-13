В Кировской области запретили публиковать в соцсетях фото и видео атак БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Barillo_Images
В Кировской области введён запрет на публикацию материалов, связанных с атаками беспилотников. Соответствующее решение принял оперативный штаб региона, сообщает областное правительство.
«Запрет распространяется на материалы, позволяющие определить места размещения систем ПВО, вооружения, техники и пунктов дислокации воинских подразделений; последствия террористических актов, диверсий и иных чрезвычайных происшествий», — говорится в сообщении.
Особый акцент сделан на запрете публикации любых материалов о беспилотных воздушных судах: их изображений, мест падения или детонации. В ближайшее время в региональное законодательство будут внесены изменения, предусматривающие административную ответственность за нарушение этих правил.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь издал указ, запрещающий публикацию в СМИ и соцсетях фото и видео, связанных с применением ракетного оружия, его последствиями и местами расположения военных подразделений. Нарушителей ждут штрафы: граждан — от 3 до 5 тыс. рублей, должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, юрлиц — от 200 до 400 тыс. рублей. Меры направлены на защиту безопасности, но не касаются публикаций из официальных источников и ссылок на них.