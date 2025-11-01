Россия и США
Регион
1 ноября, 08:46

Из-за обломков БПЛА в Туле эвакуировали жильцов 50 домов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

На улице Кутузова в Туле продолжаются работы по устранению последствий обнаружения фрагментов БПЛА. В целях безопасности около 50 частных домов были эвакуированы, а жители временно размещены в специальном пункте. Об этом сообщил глава администрации города Илья Беспалов.

«В настоящее время на месте обнаружения элементов БПЛА на ул. Кутузова работают экстренные службы. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», — написал он.

Движение транспорта на участке улицы Кутузова от улицы Вильямса до улицы Гастелло остаётся ограниченным. Организованы объездные маршруты, а общественный транспорт следует изменёнными маршрутами. Ситуация находится под контролем. Информация о времени возвращения эвакуированных жителей в свои дома будет сообщена дополнительно.

Власти Приморья запретили публиковать данные об атаках БПЛА
Власти Приморья запретили публиковать данные об атаках БПЛА

Напомним, что за минувшую ночь российские силы ПВО нейтрализовали 98 украинских беспилотников над 11 регионами страны. По данным Минобороны ведомства, перехват и уничтожение дронов производились с 23:00 31 октября до 07:00 1 ноября.

