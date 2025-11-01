Из-за обломков БПЛА в Туле эвакуировали жильцов 50 домов

На улице Кутузова в Туле продолжаются работы по устранению последствий обнаружения фрагментов БПЛА. В целях безопасности около 50 частных домов были эвакуированы, а жители временно размещены в специальном пункте. Об этом сообщил глава администрации города Илья Беспалов.

«В настоящее время на месте обнаружения элементов БПЛА на ул. Кутузова работают экстренные службы. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», — написал он.

Движение транспорта на участке улицы Кутузова от улицы Вильямса до улицы Гастелло остаётся ограниченным. Организованы объездные маршруты, а общественный транспорт следует изменёнными маршрутами. Ситуация находится под контролем. Информация о времени возвращения эвакуированных жителей в свои дома будет сообщена дополнительно.

Напомним, что за минувшую ночь российские силы ПВО нейтрализовали 98 украинских беспилотников над 11 регионами страны. По данным Минобороны ведомства, перехват и уничтожение дронов производились с 23:00 31 октября до 07:00 1 ноября.