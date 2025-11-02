ПВО отражает атаку дронов ВСУ в районе Геленджика и Туапсе

Дроны ВСУ в эти минуты пытаются атаковать Краснодарский край. Как сообщает SHOT, система противовоздушной обороны (ПВО) работает над Геленджиком и Туапсинским районом. Угроза БПЛА также объявлена для Новороссийска.

По информации местных жителей, после 23:30 в небе над Геленджиком прогремело от пяти до семи мощных взрывов. Сообщения о звуках пролетающих дронов и хлопках также поступили от очевидцев в Сочи, Туапсе и Анапе.

Предварительно, в сумме над регионом уничтожено около десятка вражеских беспилотников. На данный момент информация о возможных разрушениях и жертвах отсутствует.

Ранее для обеспечения безопасности приостановили авиасообщение в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.