Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 21:24

ПВО отражает атаку дронов ВСУ в районе Геленджика и Туапсе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Дроны ВСУ в эти минуты пытаются атаковать Краснодарский край. Как сообщает SHOT, система противовоздушной обороны (ПВО) работает над Геленджиком и Туапсинским районом. Угроза БПЛА также объявлена для Новороссийска.

По информации местных жителей, после 23:30 в небе над Геленджиком прогремело от пяти до семи мощных взрывов. Сообщения о звуках пролетающих дронов и хлопках также поступили от очевидцев в Сочи, Туапсе и Анапе.

Предварительно, в сумме над регионом уничтожено около десятка вражеских беспилотников. На данный момент информация о возможных разрушениях и жертвах отсутствует.

Ранее для обеспечения безопасности приостановили авиасообщение в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.

ПВО отбила вечерний рейд 29 украинских дронов на регионы России
ПВО отбила вечерний рейд 29 украинских дронов на регионы России

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ВСУ
  • Только на Life
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar