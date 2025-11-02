Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 21:11

В аэропортах Краснодара, Сочи и Пензы ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Вечером 1 ноября в нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Они действуют в Краснодаре (Пашковский), Сочи и Пензе, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», – отметил он в официальном сообщении.

Сроки действия ограничений будут зависеть от оперативной обстановки в регионах.

Аэропорты Волгограда и Геленджика временно закрыли для полётов
Аэропорты Волгограда и Геленджика временно закрыли для полётов

Ранее Life.ru писал, что российские силы ПВО 1 ноября уничтожили 29 украинских беспилотников. Большую часть вражеских БПЛА сбили над Чёрным морем.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Росавиация
  • Происшествия
  • Краснодарский край
  • Пензенская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar