Регион
2 ноября, 02:43

Два человека получили ранения после атаки беспилотников ВСУ в Ростовской области

Обложка © Life.ru

В Ростовской области два человека получили ранения в результате атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

При воздушном налёте ВСУ также были повреждены несколько частных домов и загорелся легковой автомобиль. Глава региона уточнил, что пожар удалось оперативно потушить.

«Из-за атаки БПЛА в хуторе Ленинаван Мясниковского района загорелась легковая машина, повреждения получили два дома. В нескольких соседних домах выбиты стекла. К сожалению, ранения получили два человека. Им оказана первая медицинская помощь», – написал он в Telegram.

Слюсарь добавил, что на место происшествия выехали все дежурные службы, а военные продолжают отражать вражеские атаки в небе над регионом. Информация о последствиях на земле уточняется.

В Белгородской области три мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ

Ранее Life.ru писал, что в Туапсе обломки дрона ВСУ попали в жилой дом. Фрагменты БПЛА пробили окна третьего этажа многоквартирного дома, обошлось без пострадавших.

