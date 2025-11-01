В Белгородской области три мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ

Три мирных жителя, в том числе несовершеннолетние, пострадали в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

В селе Дорогощь Грайворонского округа в результате детонации FPV-дрона пострадали два 15-летних брата. Они были доставлены в Грайворонскую ЦРБ бойцами самообороны. Предварительно, у обоих диагностированы баротравмы, и для дальнейшего обследования братьев транспортирует бригада скорой помощи в детскую областную клиническую больницу. Также на месте удара были повреждены окна частного дома и посечена осколками машина.

В городе Грайворон в результате атаки FPV-дрона пострадал мужчина, получивший баротравму и осколочное ранение спины. Он самостоятельно обратился в Грайворонскую центральную районную больницу, где ему была оказана необходимая помощь. Лечение продолжится амбулаторно.

При детонации беспилотников также повреждены четыре легковых автомобиля. Во время второй атаки БПЛА загорелась ещё одна машина, огонь был ликвидирован сотрудниками МЧС. Во время тушения пожара другой дрон целенаправленно ударил по автомобилю пожарной части, повредив кабину.

В селе Бессоновка Белгородского района из-за детонации FPV-дрона повреждена кровля складского помещения сельхозпредприятия. В Валуевском округе в хуторе Кургашки от удара дрона выбиты окна в частном доме. В селе Драгунка Ивнянского района повреждены фасад и остекление частного домовладения. В Борисовском районе в селе Березовка поврежден социальный объект.