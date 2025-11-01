«Герои среди нас!» Дагестанец не дал 30 дронам ВСУ взлететь из фуры к аэродрому в Сибири
Фура с дронами, которая взорвалась на трассе «Чита — Хабаровск». Обложка © VK / Чита ЧП
Глава Дагестана Сергей Меликов наградил уроженца республики Шамиля Гамидова медалью «За проявленное мужество». Мужчина помог военнослужащим сбить около 30 вражеских дронов, которые запускались из фуры для ударов по аэродрому в Иркутской области.
Фото © Администрация Дагестана
«Шамиль Гамидов, уроженец Сергокалинского района, работал водителем дальних рейсов и незамедлительно помог блокировать запуск дронов, предотвращая их атаку», — сообщает Telegram-канал администрации Дагестана.
Сергей Меликов отметил, что «настоящие герои живут среди нас». Он поздравил Шамиля с заслуженной наградой и подчеркнул важность его решительных действий, благодаря которым удалось обезвредить несколько десятков беспилотников, нацеленных на аэродром.
1 июня была зафиксирована атака украинских БПЛА на территорию Сибири — целью налёта стала Иркутская область. Подверглась нападению воинская часть, расположенная в посёлке Средний. Выяснилось, что дроны были запущены с фуры — соответствующими кадрами поделился Life.ru. Аналогичный инцидент произошёл в Мурманской области. Кроме того, в Амурской области была замечена фура с БПЛА, которая позднее сгорела и взорвалась на трассе. Дальнобойщик из Белоруссии помогал сбивать взлетающие из фуры БПЛА в Сибири.
