«Герои среди нас!» Дагестанец не дал 30 дронам ВСУ взлететь из фуры к аэродрому в Сибири

Глава Дагестана Сергей Меликов наградил уроженца республики Шамиля Гамидова медалью «За проявленное мужество». Мужчина помог военнослужащим сбить около 30 вражеских дронов, которые запускались из фуры для ударов по аэродрому в Иркутской области.

Фото © Администрация Дагестана

«Шамиль Гамидов, уроженец Сергокалинского района, работал водителем дальних рейсов и незамедлительно помог блокировать запуск дронов, предотвращая их атаку», — сообщает Telegram-канал администрации Дагестана.

Сергей Меликов отметил, что «настоящие герои живут среди нас». Он поздравил Шамиля с заслуженной наградой и подчеркнул важность его решительных действий, благодаря которым удалось обезвредить несколько десятков беспилотников, нацеленных на аэродром.